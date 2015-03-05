Новый посол Узбекистана в Южной Корее приступает к своим обязанностям

ТАШКЕНТ, 5 марта. /УЗИНФОРМ/. 5 марта вновь назначенный Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Узбекистан в Республике Корея Ботиржон Асадов отбыл из Ташкента в Сеул, чтобы приступить к исполнению обязанностей.

Б.Асадов, ранее работавший советником Посольства Республики Узбекистан в КНР, сменит на этом посту Алишера Курманова, пребывавшего в должности главы узбекской дипмиссии в Сеуле с конца 2013 года.

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