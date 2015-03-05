



Делегация МИД Узбекистана провела в Токио ряд встреч



НОВОСТИ В МИРЕ, 5 марта. /УЗИНФОРМ/. 5 марта делегация Министерства иностранных дел Узбекистана, принимавшая участие в работе 9-го Совещания старших должностных лиц Диалога "Центральная Азия + Япония", завершила свой трехдневный визит в Токио. В ходе визита члены делегации провели двусторонние встречи с парламентским заместителем министра иностранных дел Кэнтаро Саноурой, спецпредставителем по делам Центральной Азии и Кавказа МИД Акирой Муто, вице-президентом Японского агентства международного сотрудничества (JICA) Каэ Янагисава, председателем Японо-узбекского комитета экономического сотрудничества Мамору Секиямой, депутатом Палаты представителей Сейичиро Мураками, председателем генерального совета Либерально-демократической партии Тошихиро Никаем, в ходе которых были обсуждены текущее состояние и перспективы развития межгосударственного взаимодействия в различных сферах, сообщает МИД Узбекистана. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи