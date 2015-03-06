Корейский посол посетил МВЭСИТ Узбекистана

ТАШКЕНТ, 6 марта. /УЗИНФОРМ/. 6 марта в Министерстве внешних экономических связей, инвестиций и торговли Узбекистана была проведена встреча с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Корея Ли Ук Хёном.

В ходе состоявшихся переговоров стороны рассмотрели актуальные вопросы дальнейшего расширения двустороннего торгово-экономического, инвестиционного и финансово-технического сотрудничества, а также достигли договоренности об активизации экспертной проработки конкретных проектов в приоритетных отраслях экономики Узбекистана с участием ведущих корейских компаний, сообщает пресс-служба МВЭСИТ.

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