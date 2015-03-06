Узбекский лидер поздравил женщин с 8 марта

ТАШКЕНТ, 6 марта. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Президент Узбекистана Ислам Каримов обратился к женщинам страны с поздравлениями по случаю празднования Международного женского дня 8 марта.

В праздничном обращении главы государства говорится:

"Уважаемые матери!

Дорогие сестры, милые дочери!

В эти долгожданные весенние дни, когда наступает чудесная пора пробуждения и обновления природы, мне доставляет огромное удовольствие искренне поздравить вас, мои дорогие, и в вашем лице всех женщин Узбекистана с замечательным праздником 8 Марта.

В нашей жизни есть немало ярких праздников, которые мы широко отмечаем. И особое место среди них занимает 8 Марта, когда сердца наполняются ощущением красоты и радостью, очарованием и свежестью весны. Даже если бы у нас не было такого прекрасного праздника, думаю, его надо было бы учредить.

Ведь этот праздник предоставляет нам еще одну возможность от всей души сказать в вашу честь самые искренние, самые возвышенные слова, выразить вам свое высокое уважение, чувства любви и преданности, дорогие женщины, поистине являющиеся несравненными творениями Всевышнего.

Все мы хорошо знаем, сколько проникновенных слов сказано нашими выдающимися мыслителями и поэтами о женщине, ее красоте и нежности, о том, что она является символом доброты и самоотверженности, хранительницей домашнего очага.

И прежде всего мы вновь вспоминаем мудрое изречение нашего великого предка Алишера Навои "Рай – у ног матерей" и с чувством неоплатного долга преклоняемся перед священным образом Матери.

С наступлением праздника 8 Марта в каждой семье, в каждом доме мы, стремясь сказать о наших дорогих женщинах самые прекрасные, идущие от сердца слова, как будто становимся поэтами, и поверьте, что такие чувства вдохновляют нас всегда. Конечно, быть поэтом дано не каждому, но от имени всех мужчин нашей страны я хочу выразить вам, дорогие мои, огромное уважение и признательность и искренне, от всей души пожелать, чтобы сбылись все ваши заветные мечты, осуществились благородные устремления и надежды.

Сегодня, обращаясь к вам, хотел бы отметить: наш народ всегда с особой любовью и почтением относился к своим матерям, сестрам, спутницам жизни. Но именно в годы независимости столь трепетное отношение к женщинам, понимание того, насколько они дороги и близки нам, всесторонние внимание и забота о них обогатились новым, еще более глубоким содержанием.

Если говорить об истоках этого явления, следует особо подчеркнуть, что в последние годы кардинально изменилось и постоянно усиливается такое наше отношение к семье, женщине, к жизни в целом.

Известно, что уровень демократического, культурного и духовного развития любой страны во многом определяется отношением государства и общества к женщинам, их правам, защите их жизненных интересов.

Народ, который высоко ценит и всесторонне заботится о женщинах, о создании для них достойных условий и проявляет тем самым свою высокую культуру и духовность, свои незыблемые ценности, безусловно, заслуживает самого большого уважения.

Поэтому вполне закономерно, что мы уделяем такое большое внимание воспитанию наших детей, молодого поколения именно в этом духе – в духе национальных и общечеловеческих ценностей. Когда речь идет об этом, надо отметить, что сегодня мы многие истины для себя будто открываем заново. В нашем сознании все больше укрепляется и становится жизненной философией мысль о том, что если жизнь женщины прекрасна – прекрасен мир, если счастлива женщина, то счастлива семья, все общество.

Безусловно, мы высоко ценим, что наши женщины всегда были самой надежной опорой в сохранении в семьях, махаллях, по всей стране атмосферы мира, согласия, взаимоуважения, и сегодня благодаря своим уникальным качествам они наполняют жизнь своих семей, нашу жизнь светом, добротой и любовью.

Уважаемые друзья!

Всем вам хорошо известно, что на пути демократического обновления, построения в нашей стране свободной и благополучной жизни мы осуществляем колоссальную работу по повышению роли и статуса женщин в обществе, обеспечению их прав, законных интересов, реализации их способностей и потенциала, одним словом, становлению наших женщин равноправными, активными и созидательными членами общества.

Говоря об этом, считаю уместным коротко остановиться на осуществленной нами в прошлом году работе по реализации Государственной программы "Год здорового ребенка". Необходимо отметить, что наряду с другими важными мероприятиями был проведен медицинский осмотр более 13 миллионов 600 тысяч женщин и детей, в результате оздоровлены 2 миллиона 800 тысяч женщин и 2 миллиона 500 тысяч детей.

Еще одним практическим проявлением заботы о наших женщинах стали выделение молодым семьям для покупки, строительства и реконструкции жилья, приобретения товаров длительного пользования почти 215 миллиардов сумов льготных ипотечных кредитов и 57 миллиардов сумов беспроцентных ссуд, а также бесплатная выдача юным спортсменкам комплектов спортивной одежды на 6 миллиардов сумов.

Одним словом, только на реализацию программы "Год здорового ребенка" за счет всех источников финансирования было направлено 4 триллиона 795 миллиардов сумов и более 260 миллионов долларов США, что, несомненно, свидетельствует о том, насколько огромны масштабы и объемы осуществленной нами работы.

Сегодня растущий уровень политической и правовой культуры, общественной активности женщин в нашей стране можно наблюдать во всех звеньях государственного и общественного управления, в судебно-правовой системе, в деятельности негосударственных организаций, социальных структур, во всех сферах и отраслях жизни нашего общества в целом.

Когда речь идет об этом, надо подчеркнуть, что 17 процентов членов Сената Олий Мажлиса и 16 процентов депутатов Законодательной палаты составляют женщины, сотни женщин активно работают в областных, городских и районных Кенгашах народных депутатов.

В настоящее время женщины благодаря своим знаниям и опыту, профессионализму и мастерству занимают ведущие позиции во многих сферах. Развитие таких ключевых сфер и отраслей, приобретающих все более важное значение в нашей жизни, как фермерское движение, малый бизнес и частное предпринимательство, современные отрасли, основанные на высоких технологиях, наука, медицина, образование и воспитание, культура и искусство и другие, трудно представить без участия женщин.

В этой связи хотелось бы напомнить одну истину, которую вновь и вновь подтверждает сама жизнь.

Только у здоровой матери рождается здоровый ребенок. Только духовно богатые, обладающие знаниями и высоким интеллектуальным потенциалом матери способны воспитать гармонично развитых детей.

Глубоко осознавая это, мы в нашей стране тщательно разработали и последовательно реализуем нацеленные на долгосрочную перспективу общенациональные программы по укреплению здоровья женщин, охране семьи, материнства и детства, формированию физически здорового и духовно зрелого молодого поколения, и это дает сегодня огромные результаты, что вызывает у всех нас чувство гордости.

Безусловно, можно много говорить об этом, привести еще немало примеров, но я хочу обратить ваше внимание лишь на некоторые цифры.

За последние три года учащиеся наших общеобразовательных школ, академических лицеев и профессиональных колледжей, студенты высших учебных заведений на престижных международных предметных олимпиадах были удостоены 110 медалей, 44 из которых завоеваны девушками.

С огромной радостью следует отметить, что на международных смотрах-конкурсах в сфере искусства и музыки, прошедших в таких крупных культурных центрах мира, как Париж, Рим, Берлин, Токио, Москва, Прага, Каир, Сеул, Дели, более 530 юных представителей Узбекистана стали победителями, среди них около 240 девушек.

За этот же период свыше 1850 наших талантливых молодых спортсменов одержали победу на различных международных соревнованиях, и нас радует, что около 620 из них – девушки.

Несомненно, огромного признания и благодарности заслуживают ваши, дорогие женщины, большие заслуги в воспитании являющихся нашей опорой и надеждой детей, в том числе девочек, здоровыми и гармонично развитыми, самостоятельно мыслящими личностями, овладевающими современными знаниями и профессиями, способными на равных состязаться во всех сферах со своими сверстниками из развитых стран, в ограждении нашей молодежи от негативных идей и влияний.

В эти прекрасные праздничные дни по всей стране широко отмечается 100-летие со дня рождения народного поэта Узбекистана Зульфии, что является еще одним практическим воплощением проявляемого нашим государством, обществом безграничного уважения и почтения к женщине и придает еще большую значимость, красоту и очарование нынешнему празднику 8 Марта.

Уважаемые женщины, дорогие, милые сестры и дочери!

Еще раз от всего сердца поздравляю всех вас с чудесным весенним праздником 8 Марта!

Пусть никогда не покидают вас удача, красота и любовь!

Пусть в ваших домах всегда будут семейное тепло, благополучие и достаток, мир и процветание!

Будьте здоровы и счастливы, наши дорогие женщины!".

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