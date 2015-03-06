advertisement club_uz conditions culturallife elections_law_uz elections_uz_2009 investigation_market_tashkent law_uz main_news ministersuz new_tashkent_2200 religion rules uzbekistan vuz_uz wap 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 01 poll poll tashkent andizhanskaya buharskaya ferganskaya dzhizakskaya namanganskaya navoiyskaya kashkadaryinskaya samarkandskaya syrdaryinskaya surkhandaryinskaya tashkentskaya khorezmskaya karakalpakstan world tashkent andizhanskaya buharskaya ferganskaya dzhizakskaya namanganskaya navoiyskaya kashkadaryinskaya samarkandskaya syrdaryinskaya surkhandaryinskaya tashkentskaya khorezmskaya karakalpakstan world
   поиск
Печатная версия Печатная версия   WAP  |  PDA
rss  RSS вся лента  |  RSS VIP
23.01.2019 / 07:20 msk / 09:20 uzb
Регион   
Authorization
e-mail
пароль
регистрация   вход
 Главная  |   О портале  |   Политика  |   Экономика  |   Общество  |   Культура  |   Аналитика  |  
Как Вы оцениваете современное состояние развития взаимоотношений между Узбекистаном и США?
Голосование проводилось 17.05.2018 - 08.06.2018

29.3% (12)  - Положительно
 26.8% (11)  - Более положительно, чем отрицательно
 29.3% (12)  - Нейтрально
 2.4% (1)  - Более отрицательно, чем положительно
 4.9% (2)  - Отрицательно
 7.3% (3)  - Затрудняюсь с ответом
голосов 41     всего 100%

Архив голосований
Архив новостей
Печатная версия Печатная версия


Ряду женщин Узбекистана присуждена премия Зульфии
06.03.2015 18:10

ТАШКЕНТ, 6 марта. /УЗИНФОРМ/. 3 марта Президент Узбекистана Ислам Каримов подписал постановление "О награждении Государственной премией имени Зульфии", в соответствии с которым к престижной премии представлены ряд одаренных девушек страны.

Документом, в частности, предписывается в целях оказания достойного уважения женщинам страны, повышения их роли и статуса в общественной жизни, воспитания гармонично развитого поколения девушек, стимулирования одаренной молодежи, а также в соответствии с Положением, принятым Указом Президента Республики Узбекистан от 10 июня 1999 года "О поддержке предложений по учреждению Государственной премии имени Зульфии":

1. Одобрить предложения комиссии по Государственной премии имени Зульфии при Комитете женщин Узбекистана о награждении одаренных девушек Республики Каракалпакстан, областей и города Ташкента за отличное поведение, уникальный талант, сметливость, инициативность, успехи в учебе, особые достижения в области литературы, культуры, искусства, образования и спорта Государственной премией имени Зульфии согласно прилагаемому списку.

2. Лауреатам Государственной премии имени Зульфии вручить дипломы и нагрудные знаки на торжествах, посвященных празднику 8 марта – Международному женскому дню.

3. Министерству финансов Республики Узбекистан обеспечить выдачу каждому лауреату Государственной премии имени Зульфии денежного вознаграждения в размере 50-кратной минимальной заработной платы.

4. Рекомендовать Национальной телерадиокомпании Узбекистана и Национальному информационному агентству Узбекистана широко освещать образцовую деятельность, уникальный талант и достижения лауреатов Государственной премии имени Зульфии.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Премьер-министра Республики Узбекистан Э.Баситханову.

Так, в этом году лауреатами премии стали:

  • Базарбаева Шахзада Аллияр кызы - учащаяся 2 курса академического лицея при Каракалпакском государственном университете
  • Абдуллаева Гузалой Адхамжон кизи - учащаяся 2 курса академического лицея №2 при Андижанском государственном университете
  • Исматова Ситорабону Фарход кизи - ученица 9 класса специализированной средней общеобразовательной школы №39 города Бухары
  • Шавкатова Лазиза Шерзод кизи - учащаяся 2 курса академического лицея «Сайилжой» при Джизакском государственном педагогическом институте
  • Рахмонова Гузал Бахриддин кизи - учащаяся 3 курса Чиракчинского спортивно-педагогического колледжа Кашкадарьинской области
  • Жуманова Ирода Шокиржон кизи - учащаяся 2 курса Учкудукского горного профессионального колледжа Навоийской области
  • Ходжаева Кумушхон Сайдулло кизи - учащаяся 2 курса Наманганского колледжа олимпийского резерва
  • Иргашева Рухшона Зокиржоновна - учащаяся 2 курса Самаркандского педагогического колледжа
  • Юсуфова Мадина Олимбек кизи - учащаяся 3 курса Янгиерского академического лицея при Гулистанском государственном университете
  • Сайфиддинова Манзура Икромиддин кизи - учащаяся 2 курса Сариасийского академического лицея при Термезском государственном университете
  • Абдуллаева Умида Алишер кизи - учащаяся 3 курса Чирчикского колледжа олимпийского резерва Ташкентской области
  • Саидхужаева Сарвинозхон Собирхужа кизи - учащаяся 3 курса Ферганского колледжа олимпийского резерва
  • Рахимова Ширин Бахрам кизи - ученица 8 класса средней общеобразовательной школы №5 Гурленского района Хорезмской области
  • Маратова Чаросхон Улугбек кизи - ученица 8 класса средней общеобразовательной школы №260 Юнусабадского района города Ташкента.

УЗИНФОРМ

Назад | Наверх Печать статьи Печать статьи
Статьи
МИРОВОЙ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС, ПУТИ И МЕРЫ ПО ЕГО ПРЕОДОЛЕНИЮ В УСЛОВИЯХ УЗБЕКИСТАНА
Ислам КАРИМОВ
Инициатива Президента Узбекистана И.А.Каримова о создании Зоны, свободной от ядерного оружия в Центральной Азии, воплотилась в реальность
6 мая 2014 года в штаб-квартире...
Туркменистан на деле придерживается политики постоянного нейтралитета
С 10 июля 2013 года в Туркменистане вводится новый заграничный биометрический паспорт.
Озвучены планы Туркменистана в реализации перспективных газовых проектов
На сегодня суммарные запасы УВС Туркменистана оцениваются в объеме 71,2 млрд. тонн нефтяного эквивалента.
Все статьи
Остальные новости
В прессе пишут
Итоги консульской деятельности МИД Узбекистана в 2018 году
Обзор прессы с 14 по 20 января
17.01.2019
Совместное заявление Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева и премьер-министра Республики Индия Нарендры Моди
Обзор прессы с 1 по 7 октября
02.10.2018
Совместное заявление Президента Республики Узбекистан Ш.М.Мирзиёева и Президента Республики Беларусь А.Г.Лукашенко
Обзор прессы с 10 по 16 сентября
15.09.2018
Выступление Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева на заседании Совета глав государств-учредителей Международного фонда спасения Арала, проходившем в городе Туркменбаши Туркменистана
Обзор прессы с 20 по 26 августа
27.08.2018
Блоггеры обсуждают
Итоги Чемпионата Азии по художественной гимнастике
Blog Afisha		Основные таможенные правила Республики Узбекистан
qmmp
Международный конгресс по журналистскому образованию
BINAFSHA		Ящик пива за лучшее фото
Blog Afisha
Популярные статьи
ГЛАВНАЯ   |   О ПОРТАЛЕ   |   ПОЛИТИКА   |   ЭКОНОМИКА   |   ОБЩЕСТВО   |   КУЛЬТУРА   |   АНАЛИТИКА   |   ПЛАТНАЯ ВЕРСИЯ   |   В ИЗБРАННОЕ