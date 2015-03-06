Ряду женщин Узбекистана присуждена премия Зульфии

ТАШКЕНТ, 6 марта. /УЗИНФОРМ/. 3 марта Президент Узбекистана Ислам Каримов подписал постановление "О награждении Государственной премией имени Зульфии", в соответствии с которым к престижной премии представлены ряд одаренных девушек страны.

Документом, в частности, предписывается в целях оказания достойного уважения женщинам страны, повышения их роли и статуса в общественной жизни, воспитания гармонично развитого поколения девушек, стимулирования одаренной молодежи, а также в соответствии с Положением, принятым Указом Президента Республики Узбекистан от 10 июня 1999 года "О поддержке предложений по учреждению Государственной премии имени Зульфии":

1. Одобрить предложения комиссии по Государственной премии имени Зульфии при Комитете женщин Узбекистана о награждении одаренных девушек Республики Каракалпакстан, областей и города Ташкента за отличное поведение, уникальный талант, сметливость, инициативность, успехи в учебе, особые достижения в области литературы, культуры, искусства, образования и спорта Государственной премией имени Зульфии согласно прилагаемому списку.

2. Лауреатам Государственной премии имени Зульфии вручить дипломы и нагрудные знаки на торжествах, посвященных празднику 8 марта – Международному женскому дню.

3. Министерству финансов Республики Узбекистан обеспечить выдачу каждому лауреату Государственной премии имени Зульфии денежного вознаграждения в размере 50-кратной минимальной заработной платы.

4. Рекомендовать Национальной телерадиокомпании Узбекистана и Национальному информационному агентству Узбекистана широко освещать образцовую деятельность, уникальный талант и достижения лауреатов Государственной премии имени Зульфии.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Премьер-министра Республики Узбекистан Э.Баситханову.

Так, в этом году лауреатами премии стали:

Базарбаева Шахзада Аллияр кызы - учащаяся 2 курса академического лицея при Каракалпакском государственном университете

Абдуллаева Гузалой Адхамжон кизи - учащаяся 2 курса академического лицея №2 при Андижанском государственном университете

Исматова Ситорабону Фарход кизи - ученица 9 класса специализированной средней общеобразовательной школы №39 города Бухары

Шавкатова Лазиза Шерзод кизи - учащаяся 2 курса академического лицея «Сайилжой» при Джизакском государственном педагогическом институте

Рахмонова Гузал Бахриддин кизи - учащаяся 3 курса Чиракчинского спортивно-педагогического колледжа Кашкадарьинской области

Жуманова Ирода Шокиржон кизи - учащаяся 2 курса Учкудукского горного профессионального колледжа Навоийской области

Ходжаева Кумушхон Сайдулло кизи - учащаяся 2 курса Наманганского колледжа олимпийского резерва

Иргашева Рухшона Зокиржоновна - учащаяся 2 курса Самаркандского педагогического колледжа

Юсуфова Мадина Олимбек кизи - учащаяся 3 курса Янгиерского академического лицея при Гулистанском государственном университете

Сайфиддинова Манзура Икромиддин кизи - учащаяся 2 курса Сариасийского академического лицея при Термезском государственном университете

Абдуллаева Умида Алишер кизи - учащаяся 3 курса Чирчикского колледжа олимпийского резерва Ташкентской области

Саидхужаева Сарвинозхон Собирхужа кизи - учащаяся 3 курса Ферганского колледжа олимпийского резерва

Рахимова Ширин Бахрам кизи - ученица 8 класса средней общеобразовательной школы №5 Гурленского района Хорезмской области

Маратова Чаросхон Улугбек кизи - ученица 8 класса средней общеобразовательной школы №260 Юнусабадского района города Ташкента.

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