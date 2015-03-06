Встреча с доверенным лицом кандидата от партии "Адолат" прошла в Намангане

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 6 марта. /УЗИНФОРМ/. В рамках предвыборной кампании с избирателями встретился в среду доверенное лицо кандидата в Президенты Республики Узбекистан – председатель областного Совета СДПУ "Адолат" Олимжон Максудов.

Как сообщает пресс-секретарь областного совета СДПУ "Адолат" Нурбек Абдуллаев, встреча прошла в актовом зале Наманганского государственного университета. В мероприятии приняли участие преподаватели и студенты вуза, депутаты местных кенгашов, представители электората и широкой общественности, работники СМИ, активисты партии "Адолат".

Напомним, что на 7-м курултае (съезде) СДПУ "Адолат" кандидата в Президенты от партии выдвинут председатель Политического совета партии, руководитель ее фракции в Законодательной палате Нариман Умаров.

Доверенное лицо кандидата в Президенты представил участникам сведения о кандидате. Как было отмечено, председатель Политического совета СДПУ “Адолат” и руководитель фракции Законодательной палаты Олий Мажлиса Н. Умаров на протяжении многих лет осуществлял деятельность в органах государственного управления и в различных областях государственного и общественного управления.

Выступившие на встрече ректор НамГУ, депутат областного Кенгаша Абдусалом Умаров, первый заместитель председателя областного совета СДПУ "Адолат" Саидолим Абдурахмонов, старший преподаватель университета Низом Гофуров и другие отметили, что кандидат партии всесторонне соответствует требованиям и качествам, определенным Конституцией и Законом "О выборах Президента Республики Узбекистан".

Была освещена и предвыборная программа кандидата в Президенты Республики Узбекистан. Как было подчеркнуто, сущность и содержание, структура, приоритетные направления, а также выдвигаемые в данной программе идеи и задачи вытекают из приоритетных задач СДПУ "Адолат".

В программе продвигаются такие приоритетные задачи, как обеспечение в обществе верховенства закона и обеспечение принципов социальной справедливости, усиление социальной направленности экономики, внедрение в данную область инновационных технологий, целенаправленная подготовка кадров, развитие науки, повышение роли институтов гражданского общества, а также приоритет национальных интересов во внешней политике.

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