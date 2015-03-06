Демобилизованные наманганцы вернулись в родной город

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 6 марта. /УЗИНФОРМ/. В четверг в Наманганском колледже искусств чествовали демобилизованных воинов-наманганцев. Отслуживших солдат тепло поздравил хоким области, сенатор Олий Мажлиса Узбекистана Баходир Юсупов.

Глава области назвал их продолжателями славных традиций Амира Темура, отметил достижения в деле создания мобильной и профессиональной армии, постоянную заботу о защитниках Родины.

В свою очередь ветеран войны Низомжон Саттаров искренне порадовался за ребят, которые успешно отдали долг Родине и теперь благодаря дополнительным баллам и льготам могут поступить в любой вуз и получить хорошую профессию.

Выступление матери солдата Гулчехры Абдуллаевой было на редкость эмоциональным, она явно не могла сдержать счастья и радости за возмужавшего и окрепшего сына.

От имени "дембелей" выступил рядовой ВВС и ПВО Равшан Аскаров, он отметил заботу правительства о военнослужащих, заверил, что бывшие воины оправдают доверие.

Воинов также поздравили руководитель центра пропаганды духовности, доцент НамГУ Бахтиер Исаков и поэт и журналист Носир Дехкон, прочитавший свои новые стихи.

Далее солдатам были вручены подарки от городского хокимията. В церемонии участвовал хоким Намангана Баходир Бекходжаев. А затем состоялся концерт, подготовленный студентами колледжа.

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