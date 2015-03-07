Пришла питьевая вода в чустскую махаллю

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 7 марта. /УЗИНФОРМ/. Прекрасный подарок к празднику преподнесли строители Чустского района сельчанам. В махаллю "Садага" они провели водовод длиной 7,6 км. Таким образом, в дома жителей этой махалли пришла чистая питьевая вода.

"Водопровод мы проложили и в соседнюю махаллю "Мустакиллик". А в рамках мер по реализации Государственной программы "Год внимания и заботы о старшем поколении" питьевая вода придет еще в несколько махаллей района. В эти дни строители ведут ремонт водопроводных труб в махалле "Мустакиллик", – поясняет руководитель районного предприятия "Сувокава" Рашитхан Атаханов.

Также в первые дни весны в этих махаллях сдано в эксплуатацию 10 пунктов оказания услуг населению и завершены реконструкция и благоустройство автодороги дороги Чуст – Карнон.

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