В Папе трудоустраиваются выпускники колледжей

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 7 марта. /УЗИНФОРМ/. Недавно прошедшая в Папе ярмарка труда помогла устроиться на работу 35 местным жителям. Всего же на выбор ищущим варианты приложения сил предприятиями, организациями и фермерскими хозяйствами было представлено 264 рабочих места.

"Основное внимание на нынешней ярмарке мы уделили трудоустройству выпускников профессиональных колледжей. В этом году в районе намечено провести 8 ярмарок вакансий", – рассказывает директор Папского районного центра содействия занятости и социальной защиты населения Н. Кодиров.

По его словам, большинство из получивших направления на работу в этот раз – выпускники колледжей Папского района.

"В прошлом году я окончила медицинский колледж, а вот на этой ярмарке смогла подыскать подходящее место в городской больнице", – говорит Нилуфар Ахмадалиева.

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