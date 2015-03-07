В Намангане школьники поставили шоу в честь Зульфии

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 7 марта. /УЗИНФОРМ/. Настоящее шоу по случаю столетнего юбилея народной поэтессы Узбекистана Зульфии Исроиловой подготовили ученики 4 "а" класса специализированной школы № 49 Намангана.

Они не просто декламировали стихотворения "Амудан келдим" ("Возвращаясь из Аму"), "Мать", "Родина" и другие произведения, но и сделали акцент на их поэтическом построении, истории, чем удивили родителей и педагогов.

Большое впечатление на зрителей произвела театрализованная постановка по мотивам стихотворения "Лола кизгалдок". Поразили всех своей пластикой и чувством ритма девочки класса, исполнившие танец голубей.

В завершение праздника со словами благодарности организаторам и родителям выступили заместители директора школы Роза Ишкильдина и Юлдузхон Тошхужаева, они не забыли поздравить всех с праздниками весны 8 Марта и Наврузом, пожелали всем счастья и здоровья.

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