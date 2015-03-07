Султонбек спел для наманганских женщин

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 7 марта. /УЗИНФОРМ/. Бывший выпускник Наманганского колледжа искусств, а ныне студент консерватории Султонбек Абдурахимов сделал шикарный подарок всем женщинам Намангана. Вчера он дал сольный концерт в родном колледже.

Султонбек, сделавший два с половиной года назад первые шаги в классическом вокале, вырос в настоящего мастера оперной сцены. В этом смогли убедиться меломаны Намангана, пришедшие на концерт.

Поскольку он проводился в канун Международного женского дня, то и репертуар был соответственным – песни о женщинах и о любви. Султонбек исполнил арии из итальянских оперы, романс Шуберта, знаменитый романс "Гори, гори моя звезда", песню на стихи Роберта Рождественского "За все тебя благодарю", арию из узбекской оперы "Проделки Майсары" и многие другие произведения. Причем все исполнялось на языках оригинала – итальянском, русском, немецком и узбекском языках. Концерт прошел на ура, публика долго не хотела отпускать Султонбека.

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