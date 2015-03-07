Представители ОБСЕ провели встречу в окружной комиссии

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 7 марта. /УЗИНФОРМ/. Прибывшие в Наманган долгосрочные наблюдатели от ОБСЕ Кристин Паул Бегьюлин Саргенти и Педер Бейерхолм Ларсен провели вчера встречу с председателем 6-й Наманганской окружной избирательной комиссии Ганижоном Ортиковым.

Руководитель окружкома подробно рассказал гостям о ходе избирательной кампании по выборам Президента Республики. В частности он отметил, что основными принципами выборов в Узбекистане являются открытость, предоставление равных возможностей всем кандидатам и другие.

Наблюдатели ОБСЕ интересовались, как работают политические партии, как организуется голосование для избирателей в воинских частях. Также они задавали вопросы о соблюдении прав национальных меньшинств. На это Г. Ортиков подчеркнул, что в соответствии с законодательством бюллетени печатаются как на государственном, так и русском языке, а также других языках в местах их компактного проживания.

Г. Ортиков рассказал представителям ОБСЕ о проходивших в Намангане тренингах для членов избирательных комиссий, семинаре по взаимодействию партий, избирательных комиссий и общественных организаций между собой.

На все вопросы международные наблюдатели получили подробные и обстоятельные ответы. В заключение встречи Кристин Паул Бегьюлин Саргенти и Педер Бейерхолм Ларсен выразили удовлетворение от прошедшей беседы.

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