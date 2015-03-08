Миссия БДИПЧ ОБСЕ посетила ЦИК Узбекистана

ТАШКЕНТ, 8 марта. /УЗИНФОРМ/. 6 марта в Центральной избирательной комиссии Узбекистана была проведена встреча с миссией наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ во главе с Чрезвычайным и Полномочным Послом Каетана де Зулуета, которая была посвящена вопросам деятельности миссии по наблюдению за ходом подготовки к предстоящим 29 марта выборам Президента Республики Узбекистан.

Как сообщает Республиканский пресс-центр по освещению выборов Президента Республики Узбекистан, Каетана де Зулуета проинформировала, что в настоящее время долгосрочные наблюдатели БДИПЧ ОБСЕ осуществляют свою деятельность в Ташкенте, Самаркандской, Ферганской и Бухарской областях, в Республике Каракалпакстан и других регионах страны, члены миссии встречаются с представителями политических партий, кандидатами в Президенты Республики Узбекистан, членами окружных и участковых избирательных комиссий по выборам Президента Республики Узбекистан, а также руководителями министерств и ведомств.

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