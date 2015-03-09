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"Навбахор" представил новичков
09.03.2015 10:37

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 9 марта. /УЗИНФОРМ/. 8 марта перед болельщиками предстали все футболисты "Навбахора", попавшие в окончательную заявку перед стартом чемпионата. Церемония презентации прошла в конференц-зале одноименного стадиона в Намангане.

В мероприятии участвовали хоким области, президент областной федерации футбола Баходир Юсупов, заместитель хокима области, президент ФК "Навбахор" Тулкин Дадабоев и начальник областного управления по делам культуры и спорта, вице-президент ФК "Навбахор" Расулжон Низамбаев.

Выступивший перед собравшимися руководитель области подчеркнул значимость успехов команды для населения, а также что в регионе создаются все условия развития спорта, в том числе и футбола. В заключение он поздравил все любителей футбола с начинающимся в субботу новым сезоном и пожелал удачи команде.

Главный тренер Бахтиер Ашурматов заверил, что его подопечные приложат все силы, дабы выступить достойно и бороться за медали.

Затем вице-президент областной федерации футбола Бахромжон Холмирзаев представил новых игроков команды. В межсезонье состав "Навбахора" пополнили Александ Меленчук, выступавший за "Согдиану", Тимур Кагиров ("Алмалык"), Азамат Бобожонов и Санъат Шихов ("Динамо"), Суннатилла Мамадалиев ("Металлург"), Сергей Георгиев (молдавский "Шериф"), Муйдин Мамазулунов ("Машъал") и Улугбек Бакаев ("Бухара").

Отметим, что Суннатилла Мамадалиев и Муйдин Мамазулунов ранее уже защищали цвета "Навбахора", а Улугбек Бакаев небезуспешно играл в сборной Узбекистана.

Новобранцам команды хоким области Баходир Юсупов вручил футболки "Навбахора" с их номерами и фамилиями.

Есть новичок и в тренерском штабе. Советником главного тренера назначен Ислом Ахмедов.

А затем именные футболки от имени клуба были подарены Баходиру Юсупову, Тулкину Дадабаеву и другим руководителям за их вклад в поддержку команды. Также именные футболки были вручены руководителям предприятий – официальных спонсоров "Навбахора".

В свою очередь, болельщики имели возможность задать вопросы главному тренеру "Навбахора" Бахтиеру Ашурматову, вице-президенту клуба Расулжону Низамбаеву и вице-президенту областной федерации футбола Бахромжону Холмирзаеву.

В частности, один из болельщиков говорил о возможности проводить онлайн встречи, задавать по Интернету вопросы тренерам, игрокам, руководству клуба. Кстати, такие формы работы с поклонниками команд успешно практикуются во многих клубах Европы и Азии. В принципе, как сказали наставник команды Бахтиер Ашурматов Расулжон Низамбаев, препятствий к этому нет, нужно только разрешение руководства.

Также болельщики интересовались просочившимися слухами о якобы имевших место трениях внутри команды – между игроками и тренерами. На это рулевой Б. Ашурматов пообещал взять ситуацию под контроль и разобраться.

Добавим, что Бахтиер Ашурматов в феврале получил назначение на должность главного тренера олимпийской сборной Узбекистана, а ранее был помощником наставника главной команды страны Мирджалола Касымова. В минувшем сезоне "Навбахор" занял седьмое место в чемпионате.

УЗИНФОРМ

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