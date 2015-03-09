Новый посол Алжира приступает к работе в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 9 марта. /УЗИНФОРМ/. 9 марта министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов провел встречу с вновь назначенным Чрезвычайным и Полномочным Послом Алжирской Народной Демократической Республики Насером Бушеритом, вручившим главе внешнеполитического ведомства копии своих верительных грамот.

В ходе состоявшейся беседы были обсуждены текущее состояние и перспективы развития двусторонних отношений в культурно-гуманитарной и научно-технологических сферах, углубления межгосударственного взаимодействия в рамках международных организаций, таких как ООН, ОИС и другие, сообщает МИД Узбекистана.

Н.Бушерит возглавит алжирскую дипломатическую миссию в Ташкенте вместо Рамдана Мекдуда, пребывавшего на этом посту с 2010 года.

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