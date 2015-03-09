Ветераны ВОв в Узбекистане получат денежные подарки ко Дню памяти и почестей

ТАШКЕНТ, 9 марта. /УЗИНФОРМ/. 6 марта Президент Узбекистана Ислам Каримов подписал указ "О поощрении участников войны 1941-1945 годов", в соответствии с которым в честь празднования 70-летия Победы будут вручены денежные подарки участникам и инвалидам Второй мировой войны 1941-1945 годов.

В частности, документом предписывается:

В связи с проведением 9 мая всенародного праздника – Дня памяти и почестей, а также празднованием 70-й годовщины Победы над фашизмом во Второй мировой войне 1941-1945 годов и в целях материального поощрения участников и инвалидов войны:

1. Установить единовременное денежное вознаграждение участникам и инвалидам Второй мировой войны 1941-1945 годов в размере 700 000 (семьсот тысяч) сумов.

2. Расходы, связанные с реализацией настоящего Указа, произвести за счет средств республиканского бюджета.

3. Министерству обороны, Министерству внутренних дел, Службе национальной безопасности, Министерству труда и социальной защиты населения Республики Узбекистан совместно с Министерством финансов и Центральным банком Республики Узбекистан обеспечить выплату указанного вознаграждения участникам и инвалидам Второй мировой войны 1941-1945 годов в торжественной и праздничной обстановке.

4. Совету Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятам областей и г.Ташкента совместно с Министерством по делам культуры и спорта, Министерством обороны, Министерством внутренних дел Республики Узбекистан, Академией художеств, Комитетом женщин, Республиканским центром пропаганды духовности, фондами "Нуроний" и "Махалла", другими общественными организациями провести специальные встречи и просветительско-художественные вечера, посвященные защитникам свободы и чести нашей Родины.

5. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Премьер-министра Республики Узбекистан Мирзиёева Ш.

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