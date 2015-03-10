В Гулистане обновят водную инфраструктуру

ТАШКЕНТ, 10 марта. /УЗИНФОРМ/. 9 марта Президент Узбекистана Ислам Каримов подписал распоряжение "О разработке программы по дальнейшему совершенствованию дренажной системы, улучшению мелиоративного состояния и снижению уровня грунтовых вод, развитию инженерно-коммуникационной и социальной инфраструктуры города Гулистана на 2015-2019 годы", в соответствии с которым будет модернизирована система водной инфраструктуры центра Сырдарьинской области.

Документом предписывается:

"В целях дальнейшего совершенствования дренажной системы, направленного на снижение уровня грунтовых вод, создания необходимых условий для кардинального улучшения архитектурно-планировочного облика и инфраструктуры города Гулистана и на этой основе повышения уровня и качества жизни населения:

1. Утвердить состав Республиканской комиссии по разработке и реализации Программы по дальнейшему совершенствованию дренажной системы, улучшению мелиоративного состояния и снижению уровня грунтовых вод, развитию инженерно-коммуникационной и социальной инфраструктуры города Гулистана на 2015-2019 годы согласно приложению.

2. Республиканской комиссии (Мирзиёев Ш.) совместно с Министерством экономики, Министерством финансов, Министерством сельского и водного хозяйства, Госархитектстроем Республики Узбекистан, хокимиятом Сырдарьинской области и другими заинтересованными министерствами, ведомствами, акционерными компаниями, ассоциациями, хозяйственными объединениями в трехмесячный срок разработать и внести в установленном порядке на утверждение проект Программы по дальнейшему совершенствованию дренажной системы, улучшению мелиоративного состояния и снижению уровня грунтовых вод, развитию инженерно-коммуникационной и социальной инфраструктуры города Гулистана на 2015-2019 годы, предусматривающей комплекс мер по:

проведению научных гидрогеологических исследований и на их основе реализацию мер по совершенствованию мелиоративно-ирригационных сетей и другой инфраструктуры по водопонижению, а также бетонированию и осуществлению противофильтрационных мероприятий канала "Дустлик" и отсечных коллекторов, с укреплением специализированной службы по эксплуатации всей системы;

улучшению архитектурно-планировочного облика города Гулистана и созданию архитектурных ансамблей путем реконструкции существующих и возведения новых градообразующих площадей и благоустроенных скверов;

коренному совершенствованию системы дорожно-транспортной инфраструктуры, предусмотрев осуществление строительства, реконструкции и капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования и магистральных улиц;

модернизации инженерно-коммуникационной инфраструктуры путем строительства и реконструкции сетей водоснабжения, канализации, ирригации, электроснабжения, газоснабжения, теплоснабжения и телекоммуникаций;

обустройству жилищного фонда за счет реконструкции и капитального ремонта существующих жилых домов;

развитию социальной сферы и рыночной инфраструктуры за счет реконструкции и капитального ремонта объектов, обеспечивающих комплексное решение проблем социального обслуживания и досуга населения, особенно молодежи.

3. Хокимияту Сырдарьинской области совместно с Госархитектстроем Республики Узбекистан, ГУП "УзшахарсозликЛИТИ" и другими заинтересованными министерствами, ведомствами, акционерными компаниями, ассоциациями и другими хозяйственными объединениями в месячный срок обеспечить завершение разработки и внесение в установленном порядке на утверждение в Кабинет Министров Генерального плана города Гулистана на период до 2030 года, обратив особое внимание на качественную разработку раздела по совершенствованию городской дренажной системы.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на премьер-министра Республики Узбекистан Мирзиёева Ш. ".

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