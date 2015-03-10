Новый посол Бельгии прибыл в Узбекистан

ТАШКЕНТ, 10 марта. /УЗИНФОРМ/. 10 марта в Министерстве иностранных дел Узбекистана прошла встреча главы внешнеполитического ведомства Абдулазиза Камилова с вновь назначенным Чрезвычайным и Полномочным Послом Королевства Бельгия (с резиденцией в Москве) Алексом ван Меувеном, вручившим адресованные Президенту Республики Узбекистан верительные грамоты.

В ходе состоявшейся беседы были обсуждены текущее состояние и перспективы развития узбекско-бельгийского сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, рассмотрен ряд актуальных международных и региональных проблем, сообщает МИД Узбекистана.

Напомним, что до А.ван Меувена главой бельгийской дипмиссии в Ташкенте с июля 2012 года являлся Ги Труверуа.

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