Новый посол Бельгии посетил узбекское внешнеторговое ведомство

ТАШКЕНТ, 11 марта. /УЗИНФОРМ/. 10 марта в Министерстве внешних экономических связей, инвестиций и торговли Узбекистана прошла встреча с вновь назначенным Чрезвычайным и Полномочным Послом Королевства Бельгия (с резиденцией в Москве) Алексом ван Меувеном, которая была посвящена перспективам развития двустороннего сотрудничества в сферах торговли, экономики и инвестиций, АПК, текстильной индустрии, пищевой промышленности и других.

Напомним, что в тот же день А. ван Меувен посетил МИД Узбекистана, где его принял глава внешнеполитического ведомства А.Камилов.

До А.ван Меувена главой бельгийской дипмиссии в Ташкенте с июля 2012 года являлся Ги Труверуа.

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