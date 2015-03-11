Миссия наблюдателей от БДИПЧ ОБСЕ посетила Сенат и Конституционный суд Узбекистана

ТАШКЕНТ, 11 марта. /УЗИНФОРМ/. 10 марта миссия наблюдателей Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе во главе с Чрезвычайным и Полномочным послом Каетаной де Зулуета посетила Сенат Олий Мажлиса Узбекистана.

В ходе визита члены миссии были ознакомлены с деятельностью верхней палаты национального парламента, вновь сформированной после прошедших в декабре в Узбекистане парламентских выборов.

Кроме того, как сообщает Республиканский пресс-центр по освещению выборов Президента Республики Узбекистан, в тот же день представители миссии провели встречу с председателем Конституционного суда Узбекистана Бахтиером Мирбобоевым, в ходе которой ознакомились с работой вверенного ему ведомства и ходом судебно-правовых реформ в стране.

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