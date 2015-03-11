



Узбекистан и Китай обсудят вопросы развития торгово=экономического сотрудничества



ТАШКЕНТ, 11 марта. /УЗИНФОРМ/. 11 марта в Министерстве внешних экономических связей, инвестиций и торговли Узбекистана был принят Чрезвычайный и Полномочный Посол Китайской Народной Республики в Республике Узбекистан Сунь Лицзе. Встреча была посвящена обсуждению вопросов организации двусторонних мероприятий на высоком уровне в сфере торгово-экономического сотрудничества, сообщает пресс-служба МВЭСИТ. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи