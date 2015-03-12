В Узбекистан прибыли наблюдатели от СНГ

ТАШКЕНТ, 12 марта. /УЗИНФОРМ/. 12 марта в Центральной избирательной комиссии Узбекистана была проведена встреча с членами долгосрочной группы Миссии наблюдателей от Содружества независимых государств (СНГ), прибывшей в Ташкент во главе с первым заместителем председателя Исполкома СНГ Владимиром Гаркуном.

В ходе встречи гости ознакомились с ходом предвыборной агитации кандидатов в Президенты Республики Узбекистан, а также были обсуждены вопросы организации штаба миссии по наблюдению за ходом подготовки к проведению предстоящих 29 марта выборов Президента Узбекистана.

По итогам встречи членам миссии наблюдателей были выданы мандаты установленного образца, которые дают им право участвовать на всех мероприятиях по подготовке и проведению выборов, а также находиться в помещениях для голосования в день выборов и при подсчете голосов, сообщает Республиканский пресс-центр по освещению выборов Президента Республики Узбекистан.

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