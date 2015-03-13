Папская молодежь выступила против пороков общества

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 13 марта. /УЗИНФОРМ/. В детской школе музыки и искусства № 7 Папа в среду завершился районный фестиваль. Его темой стала пропаганда здорового образа жизни.

Студенты колледжей транспорта и связи, сельского хозяйства, металлургии и сервиса с помощью интересных театрализованных постановок ярко и доходчиво раскрыли пагубную сущность наркомании, торговли людьми и последствия ранних браков.

Состоялся также концерт: песни, пляски, исполнение стихов, монологов и спортивных номеров никого не оставили равнодушными.

Студентам рукоплескал весь зал, искренне радовались и присутствовавшие здесь молодые люди, состоящие на профилактическом учете РОВД.

Далее был продемонстрирован видеоролик "Мы должны бороться за мир!", а затем были подведены итоги фестиваля.

Первое место заняли студенты Папского сельскохозяйственного колледжа, их сверстники из колледжей транспорта и связи, горнорудной металлургии заняли второе и третье места.

Победителям были вручены ценные подарки и почетные грамоты.

Фестиваль был организован районными отделениями партии "Адолат", фонда "Махалля", ОДМ "Камолот" и РОВД.

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