Наманганские налоговики выступили против наркомании

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 13 марта. /УЗИНФОРМ/. Вчера в зале заседаний Наманганского областного государственного налогового управления прошел семинар, посвященный борьбе с наркоманией.

В своем выступлении заместитель начальника управления уголовного розыска и борьбе с терроризмом областного УВД подполковник А. Сиддиков подробно осветил работу правоохранительных органов в этом направлении, особо отметив при этом необходимость усиления агитационно-пропагандистской работы и привлечения общественности.

Тему продолжил и врач-нарколог Наманганского областного наркологического диспансера И. Таджидинов, который раскрыл пагубную сущность таких явлений, как наркомания, алкоголизм и токсикомания, и привел при этом конкретные примеры.

Далее состоялась демонстрация документального фильма о "чуме ХХI века" "Адашганлар қисмати", снятого Национальной телерадиокомпанией Узбекистана.

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