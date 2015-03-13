Лауреаты премии Зульфии встретились с наманганскими школьниками

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 13 марта. /УЗИНФОРМ/. Вчера в школе № 7 Намангана состоялась встреча лауреатов премии имени Зульфии и мастеров спорта с детьми с ограниченными возможностями, обучающимися на дому.

Руководитель студии "Арт-махорат" Жахонмирзо Шарипов рассказал о работе с детьми-инвалидами, в частности, что приобщение к искусству и прикладному творчеству в виде арт-терапии дает неплохие результаты. Было отмечено также, что в паралимпийской ассоциации около ста детей с ограниченными возможностями занимаются легкой атлетикой, плаванием и другими видами спорта.

С успехами областной федерации пенчак-силат ознакомил руководитель федерации Абдулло Ташбаев. С момента создания федерации прошло не так уж много времени, а сейчас уже сотни ребят успешно занимаются этим индонезийским боевым искусством, многие добились впечатляющих результатов.

Так, присутствующий здесь чемпион мира Фуркат Якубов рассказал о своих спортивных победах.

Представители областного отделения Общества Красного Полумесяца Узбекистана Б. Гозиев и Акрам Кодиров рассказали о благотворительной работе ОКП, деятельности команды быстрого реагирования, которая укомплектована студентами вузов и участвовала в ликвидации последствий ряда ЧС.

В завершение встречи детям с ограниченными возможностями были вручены ценные подарки.

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