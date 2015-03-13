Узбекская делегация посетила с визитом Китай

НОВОСТИ В МИРЕ, 13 марта. /УЗИНФОРМ/. С 10 по 13 марта в Пекине было проведено очередное заседание Совета национальных координаторов государств-членов Шанхайской организации сотрудничества, в котором приняли участие делегации стран-участниц ШОС.

В ходе заседания состоялся обмен мнениями по вопросам дальнейшего развития взаимодействия в рамках организации и обсужден ход подготовки к заседаниям Совета глав государств, Совета министров иностранных дел, встрече секретарей Советов безопасности, а также другим министерским совещаниям государств-членов ШОС.

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