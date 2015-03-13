Новый посол Норвегии аккредитован в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 13 марта. /УЗИНФОРМ/. 13 марта министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов провел встречу с вновь назначенным Чрезвычайным и Полномочным Послом Королевства Норвегия (с резиденцией в Москве) Лейдульвом Атле Намтведтом, передавшим адресованные Президенту Республики Узбекистан верительные грамоты.

В ходе беседы стороны обсудили вопросы развития межгосударственных отношений, как на двусторонней, так и многосторонней основе, а также обменялись мнениями по отдельным международным и региональным проблемам.

Напомним, что дипломатические отношения между Узбекистаном и Норвегией 10 июня 1992 года.

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