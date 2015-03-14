Политические партии Узбекистана отчитались об источниках финансирования перед парламентом

ТАШКЕНТ, 14 марта. /УЗИНФОРМ/. 13 марта в Законодательной палате Олий Мажлиса Узбекистана было проведено очередное заседание, на котором все политические партии Республики представили отчеты об источниках финансирования их деятельности в 2014 году.

В ходе заседания прозвучали доклады председателя Исполнительного комитета Политсовета Движения предпринимателей и деловых людей – Либерально-демократической партии Узбекистана С.Турдиева, председателя Центрального совета Народно-демократической партии Узбекистана Х.Кетмонова,председателя Исполнительного комитета Центрального совета Демократической партии Узбекистана "Миллий тикланиш" С.Отамуратова, председателя Исполнительного комитета Политического совета Социал-демократической партии Узбекистана "Адолат" Н.Умарова, которые подробно отчитались о расходовании государственных средств, выделенных им в соответствии с законом "О финансировании политических партий" для финансирования своей уставной деятельности пропорционально количеству полученных ими депутатских мест в Законодательной палате.

Как сообщает информационная служба Законодательной палаты Олий Мажлиса, на заседании было отмечено, что все политические партии Узбекистана предоставили финансовую отчетность в порядке и сроки, установленные законодательством, обеспечили прозрачность и законность своей финансовой деятельности.

УЗИНФОРМ