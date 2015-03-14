ЦИК Узбекистана провел очередное заседание по вопросам подготовки к выборам

ТАШКЕНТ, 14 марта. /УЗИНФОРМ/. 13 марта в Центральной избирательной комиссии Узбекистана прошло очередное заседание, на котором были рассмотрены вопросы реализации задач, предусмотренных в Программе основных мероприятий по подготовке и проведению предстоящих 29 марта выборов Президента Республики Узбекистан.

В частности, на повестку дня были вынесены вопросы равоприментельной практики в деятельности участковых избирательных комиссий при подготовке к процессу голосования, регистрации наблюдателей от международных организаций и иностранных государств, представивиших необходимые документы, а также регистрации представителей отечественных и зарубежных СМИ, и некоторые другие.

Напомним, что до даты выборов осталось 15 дней.

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