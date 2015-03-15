ЦИК Узбекистана провел онлайн-заседание

ТАШКЕНТ, 15 марта. /УЗИНФОРМ/. 14 марта в Центральной избирательной комиссии Узбекистана было проведено онлайн-заседание с участием председателей и членов окружных избирательных комиссий по выборам Президента Республики Узбекистан, международных наблюдателей, представителей политических партий, а также журналистов, которое было посвящено вопросам реализации Программы основных мероприятий по подготовке и проведению предстоящих 29 марта выборов главы государства.

В ходе заседания отмечалось, что для проведения выборов Президента Республики Узбекистан своевременно образовано 9058 избирательных участков, в том числе 44 – при представительствах Республики Узбекистан в иностранных государствах. Избирательные участки обеспечены всем необходимым оборудованием для проведения голосования. Для всеобщего ознакомления вывешены списки избирателей. На каждом избирательном участке имеется информация о кандидатах в Президенты Республики Узбекистан.

Кроме того, участковыми избирательными комиссиями проводится работа по оповещению избирателей о времени и месте голосования, принимаются меры для организации досрочного голосования, а также голосования в месте пребывания избирателей, не способных прийти на избирательный участок в день выборов.

Также прозвучала информация о деятельности наблюдатели от БДИПЧ ОБСЕ и СНГ и другим практическим вопросам, связанным с организацией и проведением выборов, сообщает Республиканский пресс-центр по освещению выборов Президента Республики Узбекистан.

УЗИНФОРМ