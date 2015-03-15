УзЛиДеП и "Миллий Тикланиш" создают парламентское большинство в Законодательной палате Олий Мажлиса

ТАШКЕНТ, 15 марта. /УЗИНФОРМ/. 14 марта в Законодательной палате Олий Мажлиса Узбекистана было проведено совместное заседание фракций Движения предпринимателей и деловых людей – Либерально-демократической партии Узбекистана и Демократической партии Узбекистана "Миллий тикланиш", посвященное вопросам формирования “Блока демократических сил” в нижней палате парламента.

УзЛиДеП и "Миллий Тикланиш" создают парламентское большинство на основе соглашения о взаимодействии между фракциями в виду близости позиций и программных установок по важнейшим вопросам развития экономической, политической, гуманитарной и судебно-правовой сферы, в целях повышения эффективности деятельности фракций политических партий в парламенте, решения приоритетных программных задач, определенных в их предвыборных платформах, а также объединения усилий в эффективной реализации задач модернизации страны и демократического обновления общества.

Как сообщает информационная служба нижней палаты национального парламента, правовой основой для создания блока является статья 2 Конституционного Закона Республики Узбекистан "Об усилении роли политических партий в обновлении и дальнейшей демократизации государственного управления и модернизации страны".

При этом фракции партий, объединившиеся в блок, наряду с предварительным обсуждением вопросов и разработкой согласованной позиции по ним, сохраняют право действовать в соответствии со своими программными целями и задачами.

В качестве основных целей "Блока демократических сил" были определены эффективное выполнение Программы организационно-правовых мероприятий, законотворческих и контрольно-аналитических работ Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан на 2015 и последующие годы, инициирование и продвижение законодательных актов, жизненно необходимых для модернизации страны, обеспечения защиты прав и свобод человека, сохранения национальных традиций и ценностей, а также для эффективной и успешной реализации задач по углублению экономических реформ, совершенствование нормативно-правовой основы защиты частной собственности, предпринимательского дела.

По итогам состоявшегося в ходе заседания обсуждения было подписано двухстороннее Соглашение, предусматривающее основные условия и приоритетные направления совместной деятельности фракций Движения предпринимателей и деловых людей – Либерально-демократической партии Узбекистана и Демократической партии "Миллий тикланиш".

В тот же день фракциями был проведен совместный брифинг для журналистов, на котором руководители парламентских фракций дали подробную информацию о целях и приоритетах созданного в нижней палате Олий Мажлиса "Блока демократических сил", его первоочередных задачах, ответили на вопросы прессы.

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