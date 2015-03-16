Наманган – город близнецов

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 16 марта. /УЗИНФОРМ/. Все чаще в Намангане рождаются близнецы. Только с начала этого года в областном центре на свет появилось несколько тройняшек. А в прошлом году такой случай был всего один.

Впрочем, по словам заведующей отделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных Наманганского филиала Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра акушерства и гинекологии, врача-неонатолога Дильбар Азизовой, всего в 2014 году зарегистрировано почти 600 многоплодных родоразрешений.

Конечно, это главным образом двойняшки, но была 1 тройня и целых 11 случаев рождения сразу четверых близнецов. Появилась даже идея провести в городе фестиваль близнецов.

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