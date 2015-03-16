В наманганском колледже любят русский язык

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 16 марта. /УЗИНФОРМ/. Вечер русской поэзии провели в субботу участники кружка "Мы любим русский язык" Наманганского строительного и социально-экономического колледжа.

Ребята с удовольствием декламировали стихотворения Пушкина "Я помню чудное мгновение", "Я вас любил", бессмертные строки лермонтовских "Паруса", "Смерть поэта".

Также звучали строки и узбекских поэтов: "Узбекистан" Абдуллы Арипова, "Родной язык" Бектемира и другие.

"Студентки Севара Тургунова и Мухбира Рахматова поразили всех выразительным чтением стихов. Очень понравилась всем и сценка "У библиотеки" с элементами танца и вокала, которую исполнили Эркиной Бабаханова и Зульхумор Маматханова. А когда они сплясали русский народный танец "Калинку", к ним присоединился весь зал", – рассказывает преподаватель русского языка и литературы колледжа Дилфуза Мамасобитова.

Парни также не отставали: студенты Тохир Умаров и Равшан Султанов спели песни Юрия Шатунова и Ивана Дорна.

Гостья праздника – преподаватель русского языка и литературы НамГУ, доцент Саодат Иномжановна Казакбаева поблагодарила ребят за яркие и интересные выступления и призвала учиться их только на отлично..

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