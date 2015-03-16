



Глава МИД Узбекистана принял нового посла Дании



ТАШКЕНТ, 16 марта. /УЗИНФОРМ/. 16 марта министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов провел встречу с вновь назначенным Чрезвычайным и Полномочным Послом Королевства Дания (с резиденцией в Москве) Томасом Винклером, передавшим адресованные Президенту Республики Узбекистан верительные грамоты. В ходе встречи стороны обсудили перспективы углубления двусторонних отношений связей в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, рассмотрели некоторые проблемы международного и регионального характера, а также достигли соглашения о расширении договорно-правовой базы сотрудничества, сообщает МИД Узбекистана. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи