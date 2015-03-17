Умер последний защитник Дома Павлова

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 17 марта. /УЗИНФОРМ/. В ночь на 17 марта в родном доме в кишлаке Бордимкуль Наманганской области Узбекистана скончался последний защитник легендарного Дома Павлова Камолхон Тургунов.

В прошлом году ветеран отметил свое 92-летие.

Ветеран всю жизнь прожил в этом кишлаке. Надо сказать, что его постоянно приглашали на встречи с молодежью, навещали и зарубежные гости.

Камолхон Тургунов был почетным гражданином Волгограда. На каждый День Победы его поздравлял губернатор области, присылал подарки.

В прошлом году ветерана ребята из мотоклуба "Ночные волки – Сталинград" Алексей Бурмистров и Виталий Самойлов, передавшие поздравительный адрес от губернатора, сувениры и денежную премию.

Кончина Камолхона-ота была неожиданной. Несколько дней назад его навещала директор Музея памяти и почестей Намангана Лола Расулова. По её словам, ветеран чувствовал себя неплохо. Он готовился к поездке в Москву на празднование 70-летия Великой победы над фашизмом, куда его пригласило посольство России в Узбекистане, радовался предстоящим встречам. Оказалось, не суждено.

Во время Сталинградской битвы Камолхон-ота был в числе солдат группы сержанта Павлова, захвативших разрушенный дом на линии фронта, ставшим ключевым пунктом обороны советских войск. Этот дом, получивший имя сержанта, фашисты так и не смогли захватить.

Его оборона вошла в историю Сталинградской битвы. Среди защитников Дома Павлова были выходцы из разных республик Советского Союза. Дом Павлова стал символом дружбы народов СССР, ставшей одним из важнейших факторов победы в Великой Отечественной войне.

Пусть земля будет Вам пухом, Камолхон-ота!

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