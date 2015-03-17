



Саудовский посол посетил МИД Узбекистана



ТАШКЕНТ, 17 марта. /УЗИНФОРМ/. 17 марта в Министерстве иностранных дел Узбекистана была проведена встреча с Чрезвычайным и Полномочным Послом Королевства Саудовская Аравия Абдурахмоном бин Абдуллой аш-Шае. В ходе состоявшейся беседы стороны обсудили актуальные вопросы двухсторонней повестки дня и другие темы, представляющие взаимный интерес, сообщает МИД Узбекистана. Напомним, что предыдущий визит саудовского посла в узбекское внешнеполитическое ведомство состоялся 17 октября минувшего года. Тогда были рассмотрены практические вопросы двусторонних отношений, а также предложения по графику предстоящих узбекско-саудовских контактов в различных сферах. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи