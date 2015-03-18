



Посол ЕС посетил МВЭСИТ Узбекистана



ТАШКЕНТ, 18 марта. /УЗИНФОРМ/. 17 марта в Министерстве внешних экономических связей, инвестиций и торговли Узбекистана была проведена встреча с послом – главой делегации Европейского союза Юрием Штерком. Встреча была посвящена вопросам реализации договоренностей, достигнутых по итогам очередных заседаний комитета сотрудничества "Узбекистан-ЕС" и подкомитета по экономике, торговле и инвестициям, проведенных в декабре минувшего года в Ташкенте, сообщает пресс-служба МВЭСИТ. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи