Обсуждены перспективы развития узбекско-корейского сотрудничества

ТАШКЕНТ, 18 марта. /УЗИНФОРМ/. 17 марта Министерство внешних экономических связей, инвестиций и торговли Узбекистана посетила делегация Министерства стратегии и финансов Республики Корея, прибывшая в Ташкент во главе с заместителем генерального директора бюро по международным экономическим вопросам Джином Сиёнг Хо.

В ходе переговоров были рассмотрены практические вопросы двустороннего торгово-экономического, инвестиционного и финансово-технического сотрудничества, перспективы расширения партнерских связей министерств, ведомств и организаций Республики Узбекистан с Эксимбанком Кореи и Фондом "EDCF", в том числе путем совместной реализации приоритетных проектов в различных отраслях экономики Узбекистана на основе привлечения самых современных корейских технологий и финансово-технического содействия институтов развития Кореи, сообщает пресс-служба МВЭСИТ.

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