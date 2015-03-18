В ЦИК обсудили мировой опыт в организации президентских выборов

ТАШКЕНТ, 18 марта. /УЗИНФОРМ/. 17 марта в Республиканском пресс-центре по освещению выборов Президента Республики Узбекистан Центральной избирательной комиссией был проведен "круглый стол" на тему "Национальный и зарубежный опыт организации и проведения выборов Президента", в котором приняли участие члены ЦИК, ученые и специалисты в области избирательного права, а также журналисты.

Темой беседы стали вопросы значимости института президентства в современном мире, его роли в системе государственной власти, а также процессы модернизации избирательной системы как важного условия демократических преобразований, совершенствования организационно-правовых механизмов проведения выборов в Узбекистане. Участники мероприятия были ознакомлены также с ходом реализации Программы основных мероприятий по подготовке и проведению выборов Президента Республики Узбекистан, сообщает Республиканский пресс-центр по освещению выборов Президента Республики Узбекистан.

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