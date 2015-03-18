Управляющий директор ЕСВД посетил МИД Узбекистана

ТАШКЕНТ, 18 марта. /УЗИНФОРМ/. 18 марта Министерство иностранных дел Узбекистана посетил управляющий директор по административным и финансовым вопросам Европейской службы внешних действий Патрик Энтони Чайлд, прибывший в Ташкент с рабочим визитом. Встреча прошла при участии главы Делегации Европейского Союза, Посла Юрий Штерк.

Состоявшаяся беседа была посвящена обзору отношений между Узбекистаном и ЕС, обсуждению перспективных направлений дальнейшего развития сотрудничества. При этом отдельное внимание было уделено вопросам институционализации двусторонних связей, а также графику предстоящих контактов на различных уровнях, сообщает МИД Узбекистана.

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