Юные шахматисты разыграли призы "Камолота" в Намангане

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 19 марта. /УЗИНФОРМ/. В Намангане во вторник завершился областной этап республиканского турнира "Шахматная доска "Камолот". В 5 возрастных категориях за черно-белыми досками сражались 120 мальчиков и девочек.

В итоге напряженных баталий победителями в своих возрастных категориях среди мальчиков стали наманганцы Фарход Эргашев, Ибрахим Рахимджанов, Фазлиддин Марзаабдуллаев, Хошимджан Эргашев и Ибрахим Парпибаев. А среди девочек сильнейшими оказались Муборак Тургунова и Насиба Эргашева из Туракурганского района, Дурдона Турдиева из Чартакского района, Мафтуна Усманова из Уйчинского района и Мунира Муталлиева из Намангана.

Эта "великолепная десятка" примет участие в республиканском этапе турнира в Ташкенте.

Турнир на призы молодежной организации "Камолот" проводится среди учащихся общеобразовательных школ, академических лицеев и профессиональных колледжей Узбекистана.

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