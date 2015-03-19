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На наманганском велотреке доминировали ташкентцы
19.03.2015 11:01

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 19 марта. /УЗИНФОРМ/. Первая за 20 лет трековая многодневка памяти заслуженного тренера Узбекистана Баходыра Муминова завершилась во вторник в Намангане. Свыше 90 парней и девушек из разных регионов страны оспаривали звание сильнейших по сумме 6 видов велогонок на треке. Среди участников был и представитель Казахстана.

Всего своеобразное многоборье включало две гонки по очкам, гонку с выбыванием, гит на 4 км и скретч – групповую гонку. Взрослые состязались по полной программе, а юноши и младшие юноши – только групповой гонке.

Бетонный овал наманганского велотрека стал свидетелем весьма жесткой борьбы. Не обошлось и без падений – несколько парней получили повреждения. Впрочем, ничего серьезного не случилось. "Дело обычное, пустяк", – улыбаясь сказал корреспонденту один из участников, 5 минут назад сломавший при падении шлем.

Отметим успех наманганских велосипедистов. Дильмурод Сиддиков стал серебряным призером в гонке с выбыванием и бронзовым – в гонке на 50 кругов по очкам. А по итогам всей многодневки нашему спортсмену совсем чуть не хватило до пьедестала. Победил в общем зачете сырдарьинец Вадим Шайхов, набравший 82 очка, вторым стал ташкентец Сергей Медведев (56), а бронзовым призером – Тимур Ямбулатов (Ташкентская область).

Отметим, что Дильмуров – один из сильнейших велогонщиков республики, серебряный призер в групповой гонке и бронзовый гонке по очкам Кубка Азии 2014 года в Южной Корее, а также обладатель "бронзы" континентального чемпионата в Таиланде уже этого года.

У женщин в многодневке места распределились так: победила Ольга Жантутанова (81 очко), за ней – Ольга Дробышева (65 очков), обе они защищали цвета столицы, а замкнула тройку сильнейших Рената Байметова из Ташкентской области (61).

Гонку по очкам на 30 кругов среди старших юношей (15 – 16 лет) выиграл Никита Чернов (Ташкентская область), а среди ребят 13 – 14 лет – Егор Привалов, также представлявший столичную область. Наманганец Акмал Уктамов здесь был вторым.

На торжественном закрытии победителям и призерам были вручены награды от спонсора турнира – областного объединения профсоюзов.

Еще восемь спортсменов получили удостоверения мастеров спорта Узбекистана, среди них наманганцы Дильмурод Сиддиков и Тимур Корабаев, и двое – Сергей Медведев и Дмитрий Лозовой – мастеров спорта международного класса.

Турнир очень понравился его участникам. "В Намангане я впервые, хотя раньше не раз участвовал в чемпионатах Узбекистана. Соперники сильные, среди них – участники чемпионатов мира, призеры чемпионатов Азии, все хорошо готовы. Отличная организация. Я доволен, что приехал в Наманган", – говорит гость из Казахстана, чемпион этой страны Мерген Жумаханов.

Программа трековых соревнования в нашем городе, на этом не исчерпывается. С 20 по 22 апреля на наманганском велотреке пройдет чемпионат Узбекистана среди юниоров (17 – 18 лет), а с 23 по 27 апреля – аналогичный турнир среди юношей и девушек 13 – 14 и 15 – 16 лет. Эти соревнования обещают быть очень интересными, говорит судья международной категории, председатель судейской коллегии Федерации велоспорта Узбекистана Рашид Мирзакулов.

УЗИНФОРМ

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