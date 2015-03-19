Юные знатоки точных наук из Намангана

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 19 марта. /УЗИНФОРМ/. В рамках месячника точных наук, проходящего сейчас в Наманганской области Узбекистана, в школе № 8 областного центра провели во вторник сразу 2 конкурса – разгадывания кроссвордов и знатоков информатики.

В ходе конкурса кроссвордов буквально подавила всех своей эрудицией ученица 5 "в" класса Х. Абдухакимова, а в конкурсе знатоков информатики победила ученица 6 "а" класса О. Абдуллаева.

"Вообще, месячник точных наук проходит в этой школе очень активно. Помимо указанных мероприятий, здесь состоялись викторины и конкурс знатоков, предметные вечера и многие другие. В них были задействованы все ученики школы", – рассказывает преподаватель информатики школы № 8 М. Мухтарова.

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