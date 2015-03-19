Навруз пришел в наманганскую школу

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 19 марта. /УЗИНФОРМ/. Весело встретили вчера весенний праздник обновления в школе № 52 Намангана. Задали тон мероприятию ученики 2 "а" класса, которые приветствовали наступление весны и пробуждение природы на английском языке.

Продолжили программу учащиеся 6 "а" класса Самад Шарипов и Бобур Абдумуталов, выбежавшие под веселую музыку с возгласами: "Спешите к нам. Сегодня много интересного. Будут игры, забавы, чудеса из чудес".

По старинным традициям на празднике меряются силушкой не только мальчики, девочки тоже не остались в стороне. А чтобы встретить весну, надо с почестями проводить зимушку.

Юная весна в исполнении Маъсуды Бахрамовой очаровывает весь зал.

Учащиеся 6 "а" класса декламировали стихи, исполняли песни про Навруз и поставили шуточную сценку, танцевали под задорную музыку популярных песен "Наманганские яблоки", "На востоке", "Андижанская полька".

А Назима Рахимова в роли Навруза пригласила всех за праздничный стол с угощениями узбекской кухни.

Родители активно участвовали в этом празднике, помогли одеть всех ребят в национальные костюмы. Развлекла гостей викторина, подготовленная учительницей Аллой Сабировной Ишимбаевой.

Под занавес ребята напомнили, что этот год "Год внимания и заботы о пожилых людях" и спели под аплодисменты песню "Про пожилого человека".

Отметим, что в канун праздника ребята навели порядок на пришкольном участке, высадили саженцы – ведь Навруз еще и время благоустройства.

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