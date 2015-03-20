Наманганские малыши в Навруз танцуют "калинку"

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 20 марта. /УЗИНФОРМ/. В среду на праздновании Навруза в УДО № 37 Намангана детишки танцевали "андижанскую польку" и с не меньшим энтузиазмом – русскую "калинку".

"Коллектив нашего учреждения многонациональный, к нам приходят и узбеки, и русские, и корейцы, и представители других народов, проживающих в Узбекистане. Поэтому и программа утренника в честь Навруза была соответствующей", – рассказывает заведующая УДО Наталья Светлакова.

Так что в этот день окрест детсадика разливались мелодии разных стран и народов. Но хватало и национального колорита. Его привнесли воспитательницы из ансамбля "Танавор", исполнившие классические узбекские танцы. "Помимо обычной методической работы они еще увлеченно репетируют, выступают перед детьми, заражая и их любовью к танцам, искусству", – отмечает Наталья Геннадиевна.

Девочки из старшей группы исполнили танец ангелочков.

Маленькие зрители – воспитанники УДО – с огромным удовольствием присоединились к празднику, аплодисментами поддерживая артистов. А завершил веселье непременный атрибут Навруза - сумаляк.

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