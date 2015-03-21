Обсуждены вопросы узбекско-китайского сотрудничества в сфере торговли

ТАШКЕНТ, 21 марта. /УЗИНФОРМ/. 19 марта в Министерстве внешних экономических связей, инвестиций и торговли Узбекистана была проведена встреча с советником по торгово-экономическим вопросам Посольства Китайской Народной Республики в Республике Узбекистан Ван Кайсюанем.

В ходе переговоров стороны обсудили практические вопросы углубления взаимовыгодного сотрудничества в сфере торговли, а также подготовки к совместным мероприятиям на высоком уровне, сообщает МВЭСИТ Узбекистана.

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