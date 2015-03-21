



Посол Иордании отбывает из Узбекистана



ТАШКЕНТ, 21 марта. /УЗИНФОРМ/. 20 марта министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов провел встречу с завершающим дипломатическую миссию в стране Чрезвычайным и Полномочным Послом Иорданского Хашимитского Королевства Мухаммадом Нур Балкаром. В ходе состоявшейся беседы отмечены активная деятельность Посла Иордании и его личный вклад в развитие двусторонних отношений, сообщает МИД Узбекистана. Мухаммад Нур Отман Юсеф Балкар являлся главой иорданской дипмиссии в Ташкенте с конца декабря 2012 года, когда он сменил на данном посту Муваффака Ажлоуни. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи