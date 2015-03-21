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Президент поздравил узбекистанцев с Наврузом
21.03.2015 19:46

ТАШКЕНТ, 21 марта. /УЗИНФОРМ/. 21 марта в Ташкенте прошли масштабные торжества по случаю празднования Навруза - праздника весны, на которых с приветственной речью выступил Президент Узбекистана Ислам Каримов.

В праздничном обращении главы государства говорилось:

"Дорогие соотечественники!

Уважаемые гости!

В эти светлые дни, когда пробуждается природа, вместе с весной на нашу благодатную землю – в родной Узбекистан приходит долгожданный, любимый всеми нами Навруз.

Мне доставляет огромное удовольствие искренне, от всего сердца поздравить вас, мои дорогие, весь наш народ с этим самым древним, самым прекрасным праздником, являющимся символом весны, обновления и радости, и выразить всем вам свое высокое уважение и добрые пожелания.

Дорогие друзья!

Как известно, в мире есть немало замечательных и ярких праздников. Но особое место среди них, безусловно, занимает Навруз, который отличается своей древностью и удивительной красотой, глубоким смыслом и содержанием, отражает самобытность и менталитет нашего народа.

Именно поэтому этот великий праздник как олицетворение возрождения и обновления жизни встречают в каждом доме, в каждой семье с открытым сердцем и самыми заветными мечтами и пожеланиями: "Добро пожаловать в наш край, Навруз, пусть с тобой приходят мир и благополучие!".

Действительно, появившийся тысячелетия назад, еще во времена “Авесты”, Навруз для нашего народа – это поистине национальный, всегда ожидаемый с нетерпением, самый любимый праздник, знаменующий начало Нового года по восточному календарю. Навруз для всех нас дорог тем, что в каждый дом приносит радость и веселье, бережно сохраняет многовековые традиции и ценности нашего народа.

Издревле наши предки, отцы и деды, когда наступали теплые весенние дни, с чувством благодарности приступали к полевым работам, закладке в почву семян, на покрывающихся зеленым ковром просторах проводили посвященные Наврузу сайили, народные гуляния. Для нас это не только далекая история, но и сама жизнь, которая наполняет наши сегодняшние дни светом, добром и благородством, и все это придает нам еще более праздничное настроение.

В это время все жители махаллей собираются вместе, женщины с добрыми пожеланиями готовят придающие человеку сил и энергии весенние яства – сумаляк и халим, кук-самсу и другие блюда, угощают ими своих родных и близких, друзей и соседей, и видя это, мы вновь и вновь убеждаемся в том, что веками остаются неизменными уникальные традиции и обычаи, унаследованные нами от предков, и чувствуем себя неотъемлемой частью окружающей нас природы.

Именно в эту прекрасную пору люди проявляют друг к другу особое милосердие и доброту, оказывают бескорыстную помощь больным, всем, кто нуждается в поддержке, стремятся получить благословение людей почтенного возраста, и такие уникальные качества, несомненно, облагораживают душу и сердце человека, делают его еще более добрым и отзывчивым.

Еще одной неповторимой особенностью Навруза является то, что он призывает к сохранению мира и благополучия в каждом доме, в каждой стране, на всей планете.

В этот праздник забываются любые обиды, прекращаются ссоры и войны, в обществе утверждаются согласие, сплоченность и гуманизм.

Уважаемые соотечественники!

Когда речь идет об этом, следует отметить, что жизненные идеи, дух и философия Навруза призывают разрешать усиливающиеся в современном мире различные противостояния, конфликты и войны только политическим, только мирным путем, и это еще раз подтверждает неразрывную связь сути и ценностей Навруза с самыми насущными, самыми острыми проблемами сегодняшнего дня.

Нашему народу – народу Узбекистана прежде всего нужны мир и спокойствие, и сегодня эта мысль все глубже проникает в сознание всех наших соотечественников. Особая актуальность такого подхода заключается в том, что нынешнее чрезвычайно сложное, неспокойное время требует от каждого из нас во имя сохранения мирной и благополучной жизни, чистого неба над нашей Родиной быть еще бдительнее и внимательнее, трезво оценивать все происходящее вокруг, жить в дружбе и согласии со всем миром.

Пользуясь случаем, позвольте от имени всего нашего народа приветствовать и выразить глубокое уважение и признательность всем присутствующим на нашем сегодняшнем торжестве зарубежным гостям, представителям посольств иностранных государств и международных организаций, пожелать мира, процветания и благополучия народам всех стран.

Сегодня, обращаясь к вам, собравшимся на этой прекрасной площади юношам и девушкам, и в вашем лице – ко всей молодежи Узбекистана, вступающей в жизнь с большими надеждами и уверенностью в завтрашнем дне, самостоятельно мыслящей и обладающей современными знаниями, способной взять на себя ответственность за будущее Родины, хочу еще раз сказать: мы никогда никому ни в чем не уступали и не уступим!

Мы обязательно достигнем своих высоких целей!

Дорогие соотечественники!

Мысленно обнимая всех вас, еще раз поздравляю с сегодняшним чудесным, неповторимым праздником и искренне, от всей души выражаю вам свои самые добрые пожелания.

Пусть Навруз принесет мир, счастье и благополучие каждой семье, каждому дому, всей нашей стране!

Пусть сбудутся все наши добрые надежды и устремления, пусть процветает наш родной Узбекистан!

С праздником Навруз, дорогие друзья!".

УЗИНФОРМ

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