Благотворительность и благоустройство в канун Навруза

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 23 марта. /УЗИНФОРМ/. В Намангане в ходе традиционного всенародного хашара накануне Навруза особое внимание уделялось и заботе о социально уязвимых слоях населения, в частности, проведен ремонт жилья, принадлежащего 3839 малообеспеченным семьям. В пересчете на квадратные метры это составляет 64 257 кв. м., на это затрачено более 256 млн. сумов.

Также оказана помощь людям с ограниченными возможностями: 1584 инвалида и одиноких престарелых гражданина получили материальную помощь в общей сложности на 299,3 млн. сумов. Отделения фонда "Махалля" и спонсорские организации предоставили ветеранам Второй мировой войны и гражданам с ограниченными возможностями 156,3 млн. сумов.

В дни хашара проведена и большая благоустроительная работа. Как отмечает ведущий специалист областного отделения фонда "Махалля" Дилмуроджон Камбаров, в хашаре приняли участие 2 млн. 214 тыс. человек, и из них примерно 1,6 млн. молодых людей, привлечено 580 единиц различной техники. Этой армии тружеников удалось благоустроить 3474 га площадей, очищено 2339 км арычно-дренажной сети, вывезено около 5,5 тыс. тонн различных отходов, приведено в порядок 600 памятников архитектуры и истории, мест поклонения.

Большая работа сделана и в плане озеленения: проведена санитарная обрезка и побелка более 2,2 млн. деревьев, высажено в общей сложности 2 млн. 555 саженцев фруктовых и декоративных деревьев, 1 млн. 650 тыс. цветов.

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