Глава МИД Узбекистана выразил соболезнования в связи с крушением самолета А-320

ТАШКЕНТ, 26 марта. /УЗИНФОРМ/. 26 марта министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов посетил Посольство Федеративной Республики Германия в Ташкенте и сделал запись в книге соболезнований по случаю крушения 24 марта самолета А-320 авиакомпании "Germanwings" и трагической гибелью граждан ФРГ, сообщает МИД Узбекистана.

Напомним, что во вторник самолет А-320 авиакомпании "Germanwings", выполнявший рейс из Барселоны в Дюссельдорф, разбился в труднодоступном районе французских Альп на юго-востоке Франции. В катастрофе погибли 150 человек.

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